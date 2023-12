Corriere dello Sport: “Coppa d’Africa! Nzola-Angola la strada è segnata. Serve la diplomazia da parte della Fiorentina”

Nzola-Angola, la strada è segnata. Serve la diplomazia per risolvere questa situazione e in tal senso potrebbe risultare determinate il supporto della diplomazia operata dal club viola, fin qui “vittima” di un balletto che ha rischiato di condizionare anche i piani per il mercato di gennaio (Gonzalez sarà ai box un altro mese mentre Kouame volerà in Costa d’Avorio per la manifestazione) e che, in un certo senso, riguarderà buona parte delle più importanti società europee, che per circa un mese saranno private di alcuni loro calciatori (solo in Serie A oltre trenta), visto che per l’ennesima volta la Fifa ha scelto di collocare la Coppa d’Africa nel mezzo dei campionati, creando un danno alle squadre e imbarazzo agli atleti. Lo scrive il Corriere dello Sport.