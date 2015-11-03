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Notizie Giuseppe Galli Fiorentina

Agente Bianco rivela: "Barone lo definiva come il suo Barella. Fa capire quanto credesse in lui"

28 marzo 2024 19:29

Ag. Bianco: "In Serie B sembra un veterano e può ancora crescere. Valore sotto gli occhi di tutti"

01 gennaio 2024 17:56

Agente Bianco: "Stiamo valutando con la Fiorentina dove mandarlo a giocare. Contenti del percorso"

08 luglio 2023 18:12

Agente Bianco: "Fiorentina lo cede solo in prestito. Spera di essere bandiera della Fiorentina"

24 giugno 2023 18:26

Agente Bianco: "Contro il Sassuolo marcato a uomo: avevano paura di lui. Esordio con il Monza ok"

09 marzo 2023 18:18

Agente Bianco: "Rimane alla Fiorentina, dimostrato personalità e di poter stare in prima squadra"

02 gennaio 2023 19:08

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