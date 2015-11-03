Notizie Giuseppe Galli Fiorentina

Agente Bianco rivela: "Barone lo definiva come il suo Barella. Fa capire quanto credesse in lui"
28 marzo 2024 19:29
Ag. Bianco: "In Serie B sembra un veterano e può ancora crescere. Valore sotto gli occhi di tutti"
01 gennaio 2024 17:56
Agente Bianco: "Stiamo valutando con la Fiorentina dove mandarlo a giocare. Contenti del percorso"
08 luglio 2023 18:12
Agente Bianco: "Fiorentina lo cede solo in prestito. Spera di essere bandiera della Fiorentina"
24 giugno 2023 18:26
Agente Bianco: "Contro il Sassuolo marcato a uomo: avevano paura di lui. Esordio con il Monza ok"
09 marzo 2023 18:18
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