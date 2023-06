Agente Bianco: “Fiorentina lo cede solo in prestito. Spera di essere bandiera della Fiorentina”

Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

“Incontro agenti sportivi e Fiorentina? Credo che è giusto che il calcio sia sostenibile e sono pienamente d’accordo con il pensiero del Presidente. Come ho sempre detto le società devono cominciare ad avere meno debiti e chi ha tanti debiti non dargli la possibilità di continuare a comprare.

Mercato di Serie A? Mi aspetto un calciomercato pieno di idee perchè i soldi dicono tutti che non ci sono. Ci possono essere scambi e cose che stanno succedendo negli ultimi anni.

Come si migliora la Fiorentina? Non so come rispondere perchè sanno benissimo fare il loro lavoro.

Bianco? Non ci sono preferenze, di richieste ce ne sono. Dobbiamo valutare e trovare la squadra giusta perchè sarà un anno importante e vuole essere protagonista. Valuteremo con la Fiorentina dove è meglio andare.

Abbiamo già parlato? La Fiorentina dà Bianco solo in prestito perchè credono molto nel ragazzo. Lui spera di essere una bandiera della Fiorentina: contento di andare a giocare per poi tornare dalla porta principale.”