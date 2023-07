Agente Bianco: “Stiamo valutando con la Fiorentina dove mandarlo a giocare. Contenti del percorso”

L’agente di Alessandro Bianco, Giuseppe Galli, ha parlato a TMW Radio del futuro del centrocampista della Fiorentina. Ecco le sue parole:

Che valutazione state facendo per il futuro di Alessandro Bianco con la Fiorentina? “Sta pensando di andare a giocare. Siamo contenti, assieme alla società, del percorso fatto finora. E sempre insieme alla società ne faremo un altro, perché ha bisogno di giocare con continuità. Perciò stiamo valutando dove portarlo per mettere in pratica le proprie qualità”.

