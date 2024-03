Agente Bianco rivela: “Barone lo definiva come il suo Barella. Fa capire quanto credesse in lui”

L’agente Giuseppe Galli, procuratore anche del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco attualmente in prestito alla Reggiana in Serie B, ha parlato a Sportitalia del rapporto tra il dg Joe Barone, recentemente scomparso, e Bianco. Queste le sue dichiarazioni:

Alessandro Bianco è divenuto imprescindibile per la sua squadra quest’anno.

“Assolutamente, è un centrocampista che sa fare tutto, in entrambe le fasi. Nutrivo una grande stima per la grande persona che era Joe Barone, il quale posso raccontare che fu il primo a definire Bianco come il suo Barella. Questo per dire quanto credesse in lui. Nesta sta completando il suo percorso di crescita, lo ha fatto sempre giocare titolare, anche lui è pronto per la Serie A”.

Lui ha già assaggiato l’Under 21.

“È stato chiamato e già far parte del gruppo è molto importante e stimolante. Per quanto sta facendo so che merita l’esordio, anche se lì ci sono giovani davvero molto forti. Il tempo è dalla sua”

ENZO BUCCHIONI FA L’IDENTIKIT DEL PROSSIMO ALLENATORE DELLA FIORENTINA