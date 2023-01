Agente Bianco: “Rimane alla Fiorentina, dimostrato personalità e di poter stare in prima squadra”

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Giuseppe Galli, procuratore del giovane centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, ha parlato del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni:

“Il ragazzo è contentissimo, il minutaggio che Italiano gli ha dato nelle amichevoli gli è servito per dimostrare che nella rosa della prima squadra può starci benissimo. La Fiorentina ha intenzione di tenerlo, delle offerte di prestito sono arrivate ma sono state tutte rispedite al mittente. Bianco ci teneva a rimanere in prima squadra perché ogni giorno può imparare dai compagni più esperti. Secondo me i giovani più giocano e più migliorano. Solitamente i ragazzi all’inizio sono un po’ frenati dalla paura di sbagliare, perché in Italia si tende a giudicare sempre troppo in fretta. Bianco invece ha dimostrato di avere una grande personalità, e quelle poche volte che ha giocato l’ho visto sereno e tranquillo.”

