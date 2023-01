Bucciantini avverte Fiorentina: “Monza squadra forte ma è partita male. Amrabat? Se respira allora gioca”

Il noto opinionista Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e della prossima sfida contro il Monza, queste le sue parole:

“Il mese di gennaio? Mese decisivo di questo campionato: mi aspetto che la Fiorentina ricominci dai miglioramenti di prima della sosta.

Castrovilli? Il passo avanti di Castrovilli è scolpirlo e trovare un ruolo nuovamente in cui può ricominciare a crescere. In alcuni momenti è stato il giocatore migliore della Fiorentina, abbiamo capito che nella Fiorentina di Italiano doveva crescere agonisticamente

Monza? Squadra forte ma è partita male, Berlusconi e Galliani sono arrivati in Serie A con delle ambizioni. Se gli togli la brutta partenza poi sono andati avanti come la Fiorentina. L’assenza di Sensi è importante, ma è una squadra che occupa bene gli spazi in campo.

Mercato? La Fiorentina la migliori con un titolare oppure allungare la rosa con dei giocatori come Sabiri, Boga non serve.”

