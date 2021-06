Babbo Bianco: “Alessandro resta in Primavera a fare la differenza. Italiano? Meglio di Gattuso coi giovani”

Parlando delle giovani promesse della Fiorentina Primavera, Labaroviola ha contattato in esclusiva Mario Bianco, padre di Alessandro, il centrocampista classe 2002′ dei viola.

Buongiorno Mario, voi siete originari del Piemonte giusto?

“Si, siamo tifosi juventini di famiglia. Il fatto che Alessandro abbia difeso per anni le casacche di Torino e Fiorentina, ci ha fatto riporre il tifo passionale, per dedicarci alle fortune di mio figlio. Sia a Torino che a Firenze è legatissimo, ormai anche la Toscana e Firenze sono divenute una seconda pelle. Dieci giorni fa si è anche diplomato, agli Scolopi. Maturità scientifica sportiva. A settembre si iscriverà all’università. Farà Economia oppure Scienze Motorie Curriculum Calcio. È un nuovo indirizzo specifico per gli sportivi”.

Dove giocava Alessandro?

“Ha fatto la trafila delle giovanili del Torino, poi scaduto il contratto ha deciso di percorrere la via dei dilettanti, firmando per il Chisola. Lì è stato alle dipendenze del tecnico Luca Mezzano, già difensore dei granata in serie A, lì si è affermato insieme alla squadra andando a giocare le finali regionali e nazionali di categoria. Una grande soddisfazione”.

Ti ricordi quando arrivò la chiamata della Fiorentina?

“Certamente, era il 2018′ e fu sponsorizzato dal suo agente, Giuseppe Galli, il quale lo segnalò al direttore dell’epoca, Vincenzo Vergine, insieme a Maurizio Niccolini gli fece fare un primo provino. Rimase subito impressionato dall’organizzazione dello staff viola”.

Ce lo descrivi calcisticamente?

“È esattamente un playmaker di centrocampo. Quest’anno il tecnico Aquilani, giocando col doppio regista, ha deciso di spostarlo come interno destro. Lì ha maggiori libertà di inserimento, può migliorare molto nello score realizzativo. Anche se ha un discreto tiro secco”.

Quale sarà il suo futuro?

“Con la conferma alla guida della Primavera di Aquilani come tecnico, esiste un accordo per continuare come fuoriquota. Sarebbe una bella vetrina, rimanendo per fare la differenza nella categoria. In più potrebbe magari avere la possibilità di allenarsi più spesso con la prima squadra”.

Come giudichi l’arrivo di Italiano in prima squadra?

“Sicuramente ha fatto miracoli a La Spezia. Anche con i giovani credo se la cavi meglio che il predecessore Gattuso. Sicuramente la Fiorentina ne ha trovato uno all’altezza come sostituto”.

Marco Collini

