Criscitiello: “Commisso peggio dei Della Valle. Italiano grande allenatore, ora bisogna fargli la squadra”

“La notizia della settimana – ha scritto Michele Criscitiello nel suo editoriale a TMW -, del mese, del secolo è che la Fiorentina ha trovato la soluzione per la panchina. Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore viola ma il buon Italiano ha sudato le 7 camicie la scorsa settimana quando la Fiorentina gli stava facendo un bel servizietto. La stagione dei toscani, così come quella della Sampdoria, non nasce sotto una buona stella. La stessa della chiarezza e della programmazione. La vicenda Gattuso, a Firenze, ha lasciato il segno e il club ha avuto anche un importante danno di immagine. I tifosi volevano liberarsi dei Della Valle e Commisso, tra fuochi ed effetti di luci, era stato accolto come una star americana. In due anni, però, il calcio non gli ha dato ragione e questa estate non è ripartito benissimo. Per ora un bravo se lo merita perché porta a casa un grande allenatore come Italiano. Adesso bisogna fargli la squadra. Ci penseranno Burdisso, Pradè, Commisso padre e figlio e Joe Barone. Se ne prendono uno a testa, in due giorni la squadra è fatta”.

