Amerini su Ikonè: “Pontenziale enorme ma se non si esprime neanche in questo momento della Fiorentina…”

L’ex calciatore della Fiorentina, Daniele Amerini, ha parlato a Radio Bruno del momento che sta vivendo Jonathan Ikonè. Ecco le sue parole:

“Aspettare Ikonè? Se non riesce ad esprimersi in questo momento della Fiorentina qualche punto interrogativo c’è. Ha comunque un potenziale enorme e potrebbe essere recuperato ma si perde nella rifinitura e nell’ultima scelta: questa cosa non ce l’ha proprio.

Bianco ed i giovani? Vanno inseriti al momento giusto. Bianco è stato inserito in quelle partite in cui la squadra non girava e poi è rimasto ai margini. I Totti ed i Del Piero trovano spazio da soli e poi ci sono dei calciatori giovani che hanno bisogno di giocare nelle categorie più basse e per quanto riguarda Bianco penso che ci troviamo in questa situazione.”

