TMW, Tante richieste per Bianco: in Serie A piace al Verona ma occhio al Pisa di Aquilani

Come è già noto, per Alessandro Bianco potrebbero aprirsi le strade della Serie B. Sul centrocampista, infatti, si era già registrato l’interesse di Catanzaro e Reggiana, ma, come raccolto da TMW, sul giocatore della Fiorentina è piombata anche Cremonese, con il Pisa invece in allerta perché il classe 2002 potrebbe rientrare tra le richieste di mister Aquilani (che sarà ufficializzato a breve). Attenzione però: in Serie A c’è l’Hellas Verona. La categoria potrebbe fare la differenza?

L’ESPERTO DI CALCIOMERCATO ALFREDO PEDULLA’ FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE IN CASA FIORENTINA