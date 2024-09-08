Agente Bianco: "La Fiorentina voleva altri centrocampisti, il suo obiettivo per la stagione è il minutaggio"

Il mercato di Serie A è ormai terminato qualche giorno fa e un primo bilancio, malgrado sia ancora troppo presto per dare giudizi definitivi, è possibile farlo. Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti...

Il mercato di Serie A è ormai terminato qualche giorno fa e un primo bilancio, malgrado sia ancora troppo presto per dare giudizi definitivi, è possibile farlo. Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti, ha commentato a TuttoMercatoWeb.com l'ultima sessione di trasferimenti, individuando quello che secondo lui è stato il miglior colpo: "Non c'è un acquisto singolo, parlerei più di squadra. La Juventus, la Roma e il Napoli hanno lavorato in modo ottimale, l'Inter lo aveva già fatto in precedenza. Sarà un campionato competitivo".

Vorrei iniziare chiedendole subito di uno dei suoi assistiti, ovvero Bianco. Come mai avete scelto proprio Monza e come è nata questa possibilità?

"La Fiorentina voleva altri centrocampisti, Nesta e il Monza lo hanno sempre richiesto e appena c'è stata l'occasione il ragazzo è andato in Brianza"

Qual è l'obiettivo che si è prefissato per questa stagione?

"Penso che chiunque vada a giocare in prestito o comunque si trasferisca in un'altra squadra voglia minutaggio. Bianco dovrà comunque meritarselo sul campo, è l'allenatore che decide" Lo scrive Tuttomercatoweb

COMMISSO SULLE CESSIONI ALLA JUVE