Commisso sulle cessioni alla Juve: “Unica squadra che si fa avanti con i soldi, che devo fare? Vlahovic volevo tenerlo”

Quando sono arrivato, Chiesa era già stato venduto alla Juve e io l'ho trattenuto

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport delle tante cessioni alla Juve in questi anni. "Beh se è l'unica squadra che si fa avanti con i soldi, che devo fare... (ride, ndr). Abbiamo fatto un grande affare con Viahovic, il più importante nei miei cinque anni. E guardi Chiesa: ho letto che è andato al Liverpool per 12 milioni. Noi lo abbiamo venduto per quasi 60... Chi ha fatto l'affare, gli altri o Rocco?

Loro hanno fatte delle scelte, noi abbiamo ottenuto il massimo guadagno. lo volevo tenere Vlahovic, ma col suo agente era impossibile trovare un accordo. Quando sono arrivato, Chiesa era già stato venduto alla Juve e io l'ho trattenuto. Lui però voleva andare via e gli ho promesso che l'anno successivo sarebbe stato ceduto. Ma alle nostre condizioni".

https://www.labaroviola.com/la-bordata-di-commisso-juve-inter-e-milan-piene-di-debiti-quasi-alla-bancarotta-solo-latalanta-meglio-di-noi/267396/