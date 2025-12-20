Aquilani vola con il Catanzaro: 7 vittorie nelle ultime 9, ieri la 4° consecutiva. Zona playoff raggiunta

Alberto Aquilani e il suo Catanzaro ieri sera hanno espugnato per 1-2 il San Nicola di Bari cavalcando ancora un momento piuttosto favorevole per loro. Quella di ieri infatti è stata la quarta vittoria consecutiva, striscia di risultati che ha consentito al Catanzaro di arrivare a quota 28 punti, al 7° posto in piena zona playoff. Un buon momento per l’allenatore che lo scorso anno era stato vicino alla panchina viola

Eppure la stagione dell’ex tecnico della primavera non era partita benissimo, con la sua squadra che ha pareggiato le prime 6 partite di campionato. Dopo di che erano arrivate due sconfitte che avevano fatto traballare la posizione dello stesso Aquilani che in 8 giornate aveva raccolto solo 6 punti. Poi la svolta con la vittoria casalinga sul Palermo nel momento difficile, da lì 7 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta nelle ultime 9