La finale della prossima Conference League si giocherà ad Atene. UEFA cambia nome alla competizione

Il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito nella giornata di oggi a Nyon, in Svizzera, per l’ufficializzazione di una serie di decisioni legate al futuro del calcio europeo. Si va dagli aggiustamenti del nuovo Fair Play Finanziario con l’introduzione di norme specifiche su ammortamenti e plusvalenze, alla scelta degli stadi per le finali della Conference League 2024 e 2025: Atene e Breslavia.

CAMBIO NOME – Proprio la Conference League è oggetto di una novità particolare: la UEFA ha deciso di cambiare nome alla competizione. Non una modifica sostanziale, ma un aggiustamento rispetto alla denominazione precedente: da UEFA Europa Conference League a UEFA Conference League.

IL COMUNICATO – “Introdotta sotto l’ombrello “Europa” all’inizio del ciclo commerciale 2021-24, la nuova competizione si è rapidamente affermata tra un vasto pubblico dopo due stagioni di successo. La ricerca tra tifosi e partner commerciali ha rilevato che rimuovere “Europa” dal nome della competizione consentirà un ulteriore sviluppo come competizione a sé stante e questa proposta di modifica è stata approvata dal Comitato Esecutivo UEFA. Entrerà in vigore nel nuovo ciclo, a partire dalla stagione 2024/25. Insieme alla UEFA Europa League, la UEFA Conference League continuerà a offrire il “Thursday Night Football” ai tifosi di tutta Europa e oltre. Rimarrà un forte legame tra le competizioni poiché le identità di entrambi i marchi rimarranno molto vicine ed entrambe le competizioni continueranno a essere vendute insieme a partner di trasmissione e sponsor”.

LE SEDI DELLE FINALI – Ma non solo. Il Comitato Esecutivo UEFA ha ufficializzato le sedi di alcune delle prossime finali delle principali competizioni continentali. Lo stadio Agia Sofia di Atene (AEK) e Breslavia (WKS Śląsk Wrocław) per le finali di UEFA Europa Conference League nel 2024 e nel 2025. Per quanto riguarda Atene, poiché lo stadio è nuovo e mai gestito dal club in un contesto internazionale, la UEFA fornirà consulenza e un periodo di osservazione fino a novembre 2023. Lo riporta Calciomercato.com

L’ESPERTO DI CALCIOMERCATO NICCOLO’ CECCARINI AGGIORNA SULLA SITUAZIONE LEGATA A DIA