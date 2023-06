Ceccarini: “Dia primo obiettivo della Fiorentina. Costa 25 milioni ma con dei giocatori in cambio…”

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato fiorentino, ha parlato dei movimenti di casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Toscana:

“Dia in questo momento è l’attaccante più avanti per la Fiorentina, la Salernitana lo valuta 25 milioni di euro, lo ha riscattato dal Villareal per 12 milioni, magari con una contropartita il prezzo potrebbe abbassarsi e l’affare potrebbe andare in porto, credo che la società viola stia lavorando sottotraccia per prenderlo. La dirigenza sa che la squadra va rinforzata. Amrabat? Non è il primo nome del Milan, è nella lista dei possibili rinforzi”

DE ZERBI SI GODE FIRENZE