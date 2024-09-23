Gazzetta: “Ok i rigori per la Fiorentina. Dodò rischia, dubbi su un presunto fallo di mano al 18’”

Marcenaro da 5,5 in pagella. La moviola di Gazzetta

Marcenaro da 5,5 in pagella, ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: “I rigori per la Fiorentina ci sono. Sia Guendouzi che Tavares colpiscono il piede dell'avversario. L'intervento di quest'ultimo sarebbe stato punito anche fuori dal campo, ormai considerato riga. C'è un dubbio su un presunto fallo di mano di Dodò durante un salvataggio su Zaccagni al 18'”.

https://www.labaroviola.com/rocchi-non-ce-rigore-per-la-lazio-perche-dodo-la-tocca-prima-di-testa-rigori-fiorentina-giusti/269275/