Moviola Gazzetta: “Marcenaro da 5,5. Ikoné-Rovella? Prima sembra il viola a spingere”

La Gazzetta dello Sport dà 5,5 a Marcenaro. Ecco cosa scrive: “Marcenaro si perde alcuni falli o ne inverte altri ma si rifà un po’ nel finale quando – in diretta – evidenzia il rigore per la Lazio. Minuto 93, cross da sinistra, Vecino colpisce di testa e Milenkovic – cercando l’avversario – tiene il braccio sinistro largo, con l’arto che impatta la palla “sporcandone” la traiettoria. Rigore netto. Al 13’ pt, gol annullato ai viola: un check-Var rileva che Beltran addomestica di avambraccio il lancio di Bonaventura. Mancano due ammonizioni: a Zaccagni (18’ pt per fallo su Parisi) e a Ranieri nella ripresa (44’ st) quando spintona Lazzari in fuga. Ikone-Rovella a fine primo tempo? Prima sembra il viola a spingere, scintille, giallo a entrambi”.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO