Sarà Marcenaro a dirigere Cremonese-Fiorentina. Con lui nessuna squadra è riuscita a vincere in trasferta

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere Cremonese-Fiorentina, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Non risultano dei precedenti nelle gare con i viola mentre con i grigiorossi hanno avuto due precedenti lo scorso anno in Serie B. Gli assistenti saranno Vecchi e Moro, il quarto uomo sarà Manganiello e al Var e AVAR Guida e Di Martino.

La prossima sarà la decima direzione in A per lui. In nove partite nella massima categoria, la formazione in trasferta non ha mai vinto. Ma è praticamente abbonato ai pareggi perché sette su nove sono finite con la divisione della posta. È stato anche protagonista in Juventus–Salernitana annullando la rete (regolare) di Milik per fuorigioco, senza considerare la posizione di Candreva.