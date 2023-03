Adani esalta la Fiorentina: “Che botta ha preso il Milan a Firenze. Viola superiori nei duelli uno contro uno”

Intervenuto ai microfoni della Rai, Daniele Adani, è ritornato su quanto avvenuto sabato scorso al Franchi, tra Fiorentina e Milan sottolineando la superiorità dei viola: “Firenze è arrivata una botta forte per i rossoneri, la cosa grave del Milan è che nei duelli uno contro uno la Fiorentina è stata nettamente superiore. Ora sia Fiorentina che Milan si apprestano ad affrontare il loro impegno in Europa, con i gigliati chiamati a fronteggiare i turchi del Sivasspor, mentre i milanesi se la vedranno a Londra contro il Tottenham in Champions League”.