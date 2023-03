Alvino non ha dubbi: “Juve, manovra stipendi retrocessione certa. Il -15 non è altro che un cioccolatino”

La penalizzazione per il caso plusvalenze inflitta alla Juventus continua a far discutere e il giornalista sportivo, di parte azzurro Napoli, Carlo Alvino ha commentato sul suo account Twitter la possibilità che il -15 venga aumentato, a seguito dell’inchiesta sugli stipendi: “Ma è così difficile capire che il -15 per le plusvalenze non è altro che un cioccolatino, una caramella, il nulla mischiato col niente? Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Manovra stipendi retrocessione certa!”.