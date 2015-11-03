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Notizie Alvino Fiorentina

Alvino: “Fiorentina-Inter finirà 0-4, Firenze una passeggiata per i nerazzurri. Andate a scommettere!”

20 marzo 2026 15:38

Alvino: "Comuzzo non vale 40 milioni. Al Napoli piace perché è nella difesa dell'Italia del futuro"

29 gennaio 2025 16:24

L'annuncio: "Spalletti dice addio al Napoli. Al suo posto arriverà un grande allenatore, non è Conte"

20 maggio 2023 14:21

Alvino non ha dubbi: "Juve, manovra stipendi retrocessione certa. Il -15 non è altro che un cioccolatino"

08 marzo 2023 13:30

Alvino: "La Fiorentina deve mettersi il pannolino, deve avere paura. Si sono salvati a stento"

13 maggio 2021 18:34

Alvino: "I tamponi d'urgenza del Napoli sono tutti negativi. L'orario..."

17 gennaio 2021 10:01

Alvino: "Paghiamo ancora per il rigore regalato a Mertens contro i viola. Gli errori arbitrali indirizzano la gara"

10 febbraio 2020 23:06

Curva Fiesole peggiore al mondo? Alvino minacciato dagli ultras del Napoli

07 maggio 2018 08:36

Alvino: "Fiorentina antisportiva e schiava della sua padrona Juventus"

02 maggio 2018 15:28

Alvino contro la Fiorentina: "La peggior tifoseria al mondo, la Fiesole contro Napoli per 90 minuti"

02 maggio 2018 11:26

Alvino (Napoli) non ci sta: "Cuciamoci lo stesso lo scudetto sulla maglia"

02 maggio 2018 10:05

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