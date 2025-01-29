Alvino: "Comuzzo non vale 40 milioni. Al Napoli piace perché è nella difesa dell'Italia del futuro"

Il giornalista ha commentato le voci di mercato sull'interesse del Napoli per Pietro Comuzzo, soffermandosi sulla richiesta della Fiorentina

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'interessamento del Napoli per il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, classe 2005. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss:

"Comuzzo non vale 40 milioni ad oggi, magari un domani chissà. Al Napoli piace perché piacerebbe una difesa composta da lui e Buongiorno, che potrebbe essere la difesa della nazionale del futuro. Un sacrificio il Napoli lo può fare, ma il mercato di gennaio è drogato”.

Pedullà: “Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi”

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