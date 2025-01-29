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Alvino: "Comuzzo non vale 40 milioni. Al Napoli piace perché è nella difesa dell'Italia del futuro"

Il giornalista ha commentato le voci di mercato sull'interesse del Napoli per Pietro Comuzzo, soffermandosi sulla richiesta della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2025 16:24
Alvino: "Comuzzo non vale 40 milioni. Al Napoli piace perché è nella difesa dell'Italia del futuro" -
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Il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'interessamento del Napoli per il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, classe 2005. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss:

"Comuzzo non vale 40 milioni ad oggi, magari un domani chissà. Al Napoli piace perché piacerebbe una difesa composta da lui e Buongiorno, che potrebbe essere la difesa della nazionale del futuro. Un sacrificio il Napoli lo può fare, ma il mercato di gennaio è drogato”.

Pedullà: “Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi”

https://www.labaroviola.com/pedulla-comuzzo-servono-40-milioni-per-convincere-la-fiorentina-zaniolo-ha-aperto-inter-su-biraghi/286670/

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