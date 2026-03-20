Alvino: “Fiorentina-Inter finirà 0-4, Firenze una passeggiata per i nerazzurri. Andate a scommettere!”

Il giornalista vicino alle vicende partenopee, Carlo Alvino, intervenuto a Radio CRC sul possibile cammino scudetto del Napoli, ha cercato di ridimensionare l’euforia dei tifosi azzurri. Nel suo pronostico per la sfida tra Fiorentina e Inter, Alvino non lascia molte speranze ai viola, prevedendo una vittoria agevole per la squadra di Chivu.
Le sue parole: “Non vi fate illusioni, si sa come andrà a finire. L’Inter batterà la Fiorentina con il punteggio finale di 0-4, andatevelo anche a giocare. Nella prima frazione di gioco la compagine allenata da mister Cristian Chivu si porterà sullo 0-3. Nel corso della ripresa invece i milanesi realizzeranno la rete del poker”