Curva Fiesole peggiore al mondo? Alvino minacciato dagli ultras del Napoli

Incredibile quello che è successo nella giornata di ieri a Napoli. Durante le poteste per gli ultimi arbitraggi in campionato è stata anche interrotta la diretta di Carlo Alvino, giornalista che negli...

Incredibile quello che è successo nella giornata di ieri a Napoli. Durante le poteste per gli ultimi arbitraggi in campionato è stata anche interrotta la diretta di Carlo Alvino, giornalista che negli ultimi tempi si era lasciato andare a dichiarazioni contro la Fiorentina e la curva Fiesole. Queste, come scrive TMW, le parole pronunciate nei confronti del collega: “Non ti picchiamo, ma spegni tutto immediatamente e vai via. Subito, vattene!“.