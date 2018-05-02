Alvino (Napoli) non ci sta: "Cuciamoci lo stesso lo scudetto sulla maglia"

Invito il Napoli ad andare contro le regole e ad apporre sulle maglie dell’anno prossimo lo Scudetto (indipendentemente dall’esito del campionato) per certificare che siamo noi gli unici veri e soli c...

A cura di Redazione Labaroviola 02 maggio 2018 10:05

Condividi