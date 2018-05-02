Alvino (Napoli) non ci sta: "Cuciamoci lo stesso lo scudetto sulla maglia"
Invito il Napoli ad andare contro le regole e ad apporre sulle maglie dell’anno prossimo lo Scudetto (indipendentemente dall’esito del campionato) per certificare che siamo noi gli unici veri e soli c...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2018 10:05
Invito il Napoli ad andare contro le regole e ad apporre sulle maglie dell’anno prossimo lo Scudetto (indipendentemente dall’esito del campionato) per certificare che siamo noi gli unici veri e soli campioni. D’altronde non sarebbe l’unica società d’Italia ad assegnarsi un titolo".
Questo il tweet del noto giornalista napoletano Carlo Alvino dopo Fiorentina-Napoli