Alvino: "La Fiorentina deve mettersi il pannolino, deve avere paura. Si sono salvati a stento"

Domenica si giocherà Fiorentina-Napoli, la squadra viola è ormai rimasta senza obiettivi mentre in Napoli si gioca la Champions League

Niente paura della Fiorentina. E' questo il concetto espresso da Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del suo filo diretto con i tifosi: "Non voglio sentire certi discorsi. E' la Fiorentina che deve mettere il pannolino e avere paura, non certamente il Napoli che sta viaggiando a mille e giocherà contro una squadra che si è già salvata a stento. Perché bisognerebbe avere paura? Questi discorsi mi fanno inca**are". Lo scrive Tutto Napoli

LA JUVENTUS TIFA FIORENTINA, SPERANO NEL MIRACOLO DI TRE ANNI FA

https://www.labaroviola.com/tre-anni-dopo-lo-stesso-incrocio-la-fiorentina-potrebbe-fare-un-altro-grande-regalo-alla-juventus/139919/