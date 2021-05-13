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Alvino: "La Fiorentina deve mettersi il pannolino, deve avere paura. Si sono salvati a stento"

Domenica si giocherà Fiorentina-Napoli, la squadra viola è ormai rimasta senza obiettivi mentre in Napoli si gioca la Champions League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2021 18:34
Alvino: "La Fiorentina deve mettersi il pannolino, deve avere paura. Si sono salvati a stento" -
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Alvino: "La Fiorentina deve mettersi il pannolino, deve avere paura. Si sono salvati a stento"

Niente paura della Fiorentina. E' questo il concetto espresso da Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del suo filo diretto con i tifosi: "Non voglio sentire certi discorsi. E' la Fiorentina che deve mettere il pannolino e avere paura, non certamente il Napoli che sta viaggiando a mille e giocherà contro una squadra che si è già salvata a stento. Perché bisognerebbe avere paura? Questi discorsi mi fanno inca**are". Lo scrive Tutto Napoli

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