L’annuncio: “Spalletti dice addio al Napoli. Al suo posto arriverà un grande allenatore, non è Conte”

Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato del futuro della panchina del Napoli: “Ho un convincimento su Luciano Spalletti, che resta nell’olimpo del calcio napoletano per l’impresa leggendaria che ha raggiunto. Penso che alla fine della stagione le strade tra lui e la società azzurra si separeranno, ma si faccia quanto prima chiarezza, per il rispetto di tutti, della società, dell’allenatore stesso e dei tifosi”.

Inoltre, Alvino, ha aggiunto: “Mi sento, però, di darvi una notizia: qualora dovesse andare via Luciano Spalletti, non sarà Antonio Conte il nuovo allenatore che lo sostituirà. Parliamo di un grande amico del presidente e del Napoli, ma alla fine non c’è la volontà di cambiare la filosofia sul gioco, quindi non sarà l’allenatore salentino il successore sulla panchina di Spalletti. De Laurentiis vuole vincere la Champions League, quindi di sicuro arriverà un allenatore di grande livello”. Ha concluso Carlo Alvino.

