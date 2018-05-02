Alvino: "Fiorentina antisportiva e schiava della sua padrona Juventus"

Hanno fatto discutere e fatto infuriare molti tifosi, anche durante la trasmissione A Pranzo Col Pentasport, le dichiarazioni di Calvino, giornalista di fede napoletana: "La Fiorentina ha fatto da sch...

Hanno fatto discutere e fatto infuriare molti tifosi, anche durante la trasmissione A Pranzo Col Pentasport, le dichiarazioni di Calvino, giornalista di fede napoletana: "La Fiorentina ha fatto da schiava della Juventus e ha risposto alla chiamata dei suoi padroni. Hanno fatto la partita della vita, non c'è etica sportiva questo è anti calcio. La Fiorentina ha giocato con la bava alla bocca: il padrone chiama e la schiava risponde. Il Napoli ha fatto i suoi sbagli ma quello della Fiorentina è un comportamento antisportivo: avrei avuto piacere avessero sempre giocato così."

Ciccio Graziani, presente in studio, ha detto che la mamma dell'idioti è sempre incinta e che va lasciato perdere questo soggetto onde evitare di dargli importanza