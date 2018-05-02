Alvino contro la Fiorentina: "La peggior tifoseria al mondo, la Fiesole contro Napoli per 90 minuti"

Carlo Alvino, un noto giornalista tifoso del Napoli, nel corso della sua trasmissione a Radio Kiss Kiss ha parlato dei tifosi della Fiorentina. Queste le sue parole:“Noi napoletani siamo orgogliosi e...

Carlo Alvino, un noto giornalista tifoso del Napoli, nel corso della sua trasmissione a Radio Kiss Kiss ha parlato dei tifosi della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Noi napoletani siamo orgogliosi e fieri di avere il miglior tifo del mondo, e lo abbiamo dimostrato anche a Firenze, di fronte alla peggiore tifoseria, quella della Fiorentina. Non vi racconto cosa siamo stati costretti a sentire per novanta minuti, una vergogna continua, la peggiore tifoseria del mondo. Non avete idea di cio che è venuto fuori dalla Curva Fiesole. Cori contro San Gennaro, per il Vesuvio, cose pazzesche e inaudite. Anche contro questo odio calcistico il Napoli ha dovuto giocare quest’anno"