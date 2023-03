Cabral e un mese a suon di gol: la Fiorentina lo premia come miglior giocatore di febbraio

È stato il mese della rinascita per Arthur Cabral. Sono ben cinque le reti messe a segno dal centravanti brasiliano a partire dal 16 febbraio scorso: 2 da subentrato contro il Braga, 1 con l’Empoli in campionato, 1 (in realtà sarebbero state due) nel ritorno al Franchi sempre contro il Braga e, infine, 1 nella sfida contro l’Hellas Verona. Ma non solo gol, Cabral è cresciuto anche sotto il punto di vista della prestazione, come dimostra la sfida di sabato scorso contro il Milan. Una svolta che ha portato la Fiorentina a premiarlo col “Player of the month” del mese di febbraio.

