Bagarinaggio in Grecia in vista di Olympiakos-Fiorentina: biglietti rivenduti a 3500 euro

È iniziata la corsa ieri sono stati oltre 1.500 i biglietti per la finale di Atene venduti nelle prime ore. Mentre sono allo studio le iniziative per il prepartita, con maxi schermi nei vari punti della città e due fan zone per le diverse tifoserie, anche ad Atene è scattata la corsa al biglietto con i conseguenti tentativi di bagarinaggio. Come riferito dal portale greco Gazzetta.gr un posto di «Categoria 3», normalmente in vendita a 45 euro, è già reperibile online a prezzi maggiorati, dai 900 ai 1.300 euro. Ma non solo. Su una delle piattaforme più famose di rivendita per i biglietti si arriva fino a 3.550 euro. Un rischio destinato a moltiplicarsi vista la richiesta altissima.

SENTITE JOVETIC: “SE SEGNO IN FINALE NON ESULTO. SEGUO SEMPRE LE PARTITE DELLA MIA FIORENTINA. ITALIANO È FORTE”