Sarà l’arbitro Marcenaro a dirigere Fiorentina-Sassuolo. Gli emiliani hanno sempre perso con lui

La Lega Serie A ha reso ufficiali le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A. Il fischieto che dirigerà Fiorentina-Sassuolo sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Garzelli e Moro. Il quarto uomo sarà Prontera, mentre la sala VAR sarà affidata a Serra e Pairetto. Sarà il terzo incrocio tra il fischietto di Genova e i viola in campionato. I precedenti sono: Cremonese-Fiorentina 0-2 della scorsa stagione e Lazio-Fiorentina 1-0 quest’anno. Negativo, invece, lo score del Sassuolo con Marcenaro: in due precedenti in A, entrambi fuori casa, i neroverdi hanno sempre perso.

