Nessun arbitro ha sbagliato in Juventus-Salernitana. Marcenaro sarà quarto uomo in Fiorentina-Verona

Nessuno stop, come già si era capito negli scorsi giorni, per i protagonisti dello scottante caso di Juventus-Salernitana. Le designazioni confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi con Matteo Marcenaro e Luca Banti subito pronti a tornare in pista. Il primo sarà infatti il quarto uomo di Fiorentina-Verona, il secondo sarà in sala Var per Cagliari-Bari. Ancora un po’ di pazienza per Maria Sole Ferrieri Caputi che potrebbe esordire come primo arbitro al centro del campo dopo la pausa del campionato. Niente designazione infine per Luca Pairetto, protagonista di Lecce-Monza: per lui si profila una sosta per ritrovare la serenità dopo gli errori nella direzione, lo scrive La Gazzetta dello Sport.

