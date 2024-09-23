Ferrara: "Vittoria teatrale della Fiorentina. La partita la salva Gudmundsson e la difesa a quattro"

“Un primo tempo da provinciale

“La prima vittoria della Fiorentina è stata decisamente teatrale”. Un'affermazione forte ma veritiera, quella scritta dal giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara il giorno dopo il successo arrivato contro la Lazio.

Aggiunge: “Un primo tempo da provinciale imperfetta che avrebbe fatto sbiancare anche Iachini, una ripresa ingioiellata dall’islandese che tutti aspettavano e da una difesa a quattro che toglie dal campo Biraghi (scelta aiutata da un cartellino giallo) e da un po’ di fortuna, che fa sempre comodo. Soprattutto in questo periodo”.

https://www.labaroviola.com/de-gea-si-e-preso-la-fiorentina-con-la-lazio-5-parate-2-salvataggi-e-95-di-passaggi-riusciti/269352/