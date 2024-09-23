Ferrara: "Vittoria teatrale della Fiorentina. La partita la salva Gudmundsson e la difesa a quattro"
“Un primo tempo da provinciale
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2024 14:55
“La prima vittoria della Fiorentina è stata decisamente teatrale”. Un'affermazione forte ma veritiera, quella scritta dal giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara il giorno dopo il successo arrivato contro la Lazio.
Aggiunge: “Un primo tempo da provinciale imperfetta che avrebbe fatto sbiancare anche Iachini, una ripresa ingioiellata dall’islandese che tutti aspettavano e da una difesa a quattro che toglie dal campo Biraghi (scelta aiutata da un cartellino giallo) e da un po’ di fortuna, che fa sempre comodo. Soprattutto in questo periodo”.DE GEA SI È PRESO LA FIORENTINA: CON LA LAZIO 5 PARATE, 2 SALVATAGGI E 95% DI PASSAGGI RIUSCITI
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