De Gea si è preso la Fiorentina: con la Lazio 5 parate, 2 salvataggi e 95% di passaggi riusciti

Il portiere della Fiorentina De Gea si è reso protagonista di un'ottima prestazione, compiendo parate fondamentali e mostrando sicurezza

Tra i migliori in campo nella vittoria contro la Lazio spicca, ancora una volta, David De Gea. Il nuovo portiere della Fiorentina si è ufficialmente preso il posto da titolare (almeno per ora), e anche ieri ha dimostrato a tutti il perché: tra parate decisive, precisione nei passaggi e sicurezza negli interventi, lo spagnolo ha fatto vedere sprazzi del De Gea che difendeva egregiamente i pali del Manchester United.

Statistiche alla mano, quella di ieri è una prestazione davvero importante, nonostante la migliore in assoluto resti quella contro il Puskas Akademia ai preliminari di Conference. Con la Lazio, De Gea ha compiuto 5 parate, di cui 2 davvero importanti (soprattutto quella su Boulaye Dia), collezionando -0,31 di gol evitati. Inoltre, ha eseguito correttamente 21 passaggi su 22, ossia il 95%. Quest'ultimo dato conferma le sue buone doti coi piedi, anche in caso di lanci lunghi, con 6 tentati e 5 riusciti (dati Sofascore)

David De Gea è ufficialmente tornato: in attesa di ritrovarlo al 100% della condizione, i tifosi viola si godono il loro nuovo portiere titolare.

I NUMERI DI GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-che-numeri-in-45-minuti-2-gol-2-dribbling-riusciti-e-4-duelli-su-5-vinti/269348/