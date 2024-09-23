Gudmundsson, che numeri! In 45 minuti, 2 gol, 2 dribbling riusciti e 4 duelli su 5 vinti

Finalmente il "folletto" islandese! Gudmundsson protagonista alla prima in maglia viola

La Fiorentina aspettava da tempo Albert Gudmundsson, il suo top player, il quale si è caricato sulle spalle la "10" lasciata libera da Nico, approdato alla Juventus. Il "folletto" islandese ieri è stato schierato nel secondo tempo da Raffaele Palladino, e l'ha ripagato della fiducia in lui riposta. Il 10 viola ha cambiato la squadra in positivo e dopo appena 3' in campo, si è guadagnato il penalty, da lui poi segnato, valido per la rimonta gigliata. In 45' di gioco dunque, Gudmundsson ha segnato due gol dal dischetto, ha vinto 4 duelli su 5, 2 dribbling su 2 ed inoltre è riuscito ad effettuare 16 passaggi sui 20 tentati. La Fiorentina quindi ora ha a disposizione la sua arma in più per cambiare volto e svoltare in questa stagione di "rivoluzione".

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