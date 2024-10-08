Impallomeni: "De Gea si è rimesso in gioco con l'umiltà dei grandi. È sul pezzo e si vede"

Dopo il match del Franchi, Stefano Impallomeni analizza e fa un confronto fra le prestazioni di Maignan e De Gea

Il giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, facendo un confronto tra Mike Maignan e David De Gea dopo Fiorentina-Milan. Queste le sue parole:

"Maignan sta vivendo un momento particolare, ma De Gea si è rimesso in gioco, con l'umiltà dei grandi. E' più centrato, è sul pezzo, e si vede. De Gea si fa preferire perchè ha più stimoli, ma in generale preferisco Maignan".

“Il nostro portiere Martino, 16 anni, ha la leucemia”. Adesso sogna un video messaggio da De Gea

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