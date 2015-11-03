Notizie Maignan Fiorentina

Maignan insulta Mariani al termine di Milan-Genoa: "Figlio di pu***na." Rabiot lo porta via (VIDEO)
09 gennaio 2026 12:21
Dopo la stagione fallimentare il Milan è pronto alla rivoluzione, via Reijnders, Theo e Maignan
05 giugno 2025 12:02
Maignan: "La Fiorentina è partita meglio, ma noi bravi a reagire dopo il 2-0. Potevamo anche vincere"
06 aprile 2025 16:51
Dida non ha dubbi: "Maignan e De Gea sono fortissimi, lo spagnolo sta facendo bene"
12 ottobre 2024 19:28
Impallomeni: "De Gea si è rimesso in gioco con l'umiltà dei grandi. È sul pezzo e si vede"
08 ottobre 2024 17:24
L'infortunio di Maignan non è grave, a rischio per il derby ma dovrebbe esserci contro la Fiorentina
18 settembre 2024 14:21
Maignan torna ad allenarsi in gruppo. Non è al meglio ma ci sarà domenica contro la Fiorentina
22 marzo 2024 15:09
Maignan ferma la Fiorentina e salva il Milan. Adli rivela: "40 di febbre e senza mangiare niente"
27 novembre 2023 17:30
Maignan come Martina, che stava uccidendo Antognoni con il suo intervento killer. Le foto a confronto
08 ottobre 2023 13:27
Maignan ricorda: "Contro la Fiorentina nel 2022 ci sentivamo invincibili, i tifosi hanno scortato l'autobus"
08 luglio 2023 22:52
Il Milan dopo l'infortunio di Maignan si fida tanto di Tatarusanu. Ingaggiato Mirante
13 ottobre 2021 15:48
Pioli rivela: "Quando sono arrivato alla Fiorentina avevano già preso Lafont, non fu mia scelta"
24 settembre 2021 19:14
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