Notizie Maignan Fiorentina

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Maignan insulta Mariani al termine di Milan-Genoa: "Figlio di pu***na." Rabiot lo porta via (VIDEO)

09 gennaio 2026 12:21

Dopo la stagione fallimentare il Milan è pronto alla rivoluzione, via Reijnders, Theo e Maignan

05 giugno 2025 12:02

Maignan: "La Fiorentina è partita meglio, ma noi bravi a reagire dopo il 2-0. Potevamo anche vincere"

06 aprile 2025 16:51

Dida non ha dubbi: "Maignan e De Gea sono fortissimi, lo spagnolo sta facendo bene"

12 ottobre 2024 19:28

Impallomeni: "De Gea si è rimesso in gioco con l'umiltà dei grandi. È sul pezzo e si vede"

08 ottobre 2024 17:24

L'infortunio di Maignan non è grave, a rischio per il derby ma dovrebbe esserci contro la Fiorentina

18 settembre 2024 14:21

Maignan torna ad allenarsi in gruppo. Non è al meglio ma ci sarà domenica contro la Fiorentina

22 marzo 2024 15:09

Maignan ferma la Fiorentina e salva il Milan. Adli rivela: "40 di febbre e senza mangiare niente"

27 novembre 2023 17:30

Maignan come Martina, che stava uccidendo Antognoni con il suo intervento killer. Le foto a confronto

08 ottobre 2023 13:27

Maignan ricorda: "Contro la Fiorentina nel 2022 ci sentivamo invincibili, i tifosi hanno scortato l'autobus"

08 luglio 2023 22:52

Il Milan dopo l'infortunio di Maignan si fida tanto di Tatarusanu. Ingaggiato Mirante

13 ottobre 2021 15:48

Pioli rivela: "Quando sono arrivato alla Fiorentina avevano già preso Lafont, non fu mia scelta"

24 settembre 2021 19:14

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