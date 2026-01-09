Maignan insulta Mariani al termine di Milan-Genoa: “Figlio di pu***na.” Rabiot lo porta via (VIDEO)

Dalla Francia arrivano delle clamorose immagini della partita di ieri tra Milan e Genoa. Infatti secondo DAZN Francia Maignan a fine partita avrebbe insultato pesantemente l’arbitro Mariani. Tra i due c’era già stato un acceso battibecco in occasione del rigore fischiato al Genoa, con Maignan che da capitano era andato a protestare ma era comunque stato ammonito. Così dopo il fischio finale Maignan ancora furioso è stato portato via da Rabiot.

Ma mentre rientrava negli spogliatoi il portiere del Milan ha urlato un “fils de pute” verso il direttore di gara. La traduzione in Italiano è abbastanza facile da intuire e non è certamente un complimento. Le immagini sono andate subito virali in Francia, complice la reazione del telecronista che esclama un “Oh la” dopo le parole del portiere. Vedremo se ci saranno provvedimenti da parte del giudice sportivo