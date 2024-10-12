Dida non ha dubbi: "Maignan e De Gea sono fortissimi, lo spagnolo sta facendo bene"

Dida elogia De Gea

Nelson Dida ha parlato di David De Gea e Mike Maignan al "Festival dello Sport" di Trento, ecco le sue parole registrate da TMW: "Mike lo conosciamo bene, De Gea sta facendo bene. Penso che loro due siano fortissimi".

https://www.labaroviola.com/macheda-de-gea-non-mi-ha-stupito-il-suo-impatto-in-italia-e-molto-contento-della-fiorentina/272206/