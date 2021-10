Il Milan dopo l’infortunio di Maignan si fida tanto di Tatarusanu. Ingaggiato Mirante

“L’emergenza ha costretto il Milan a tornare sul mercato, anche perché Maignan non è l’unico portiere fuori gioco”. Oggi La Gazzetta dello Sport ha toccato anche il tema Tatarusanu per il Milan: “Pioli infatti ha già rinunciato al terzo portiere Plizzari (operato al ginocchio e fuori almeno fino a Natale) e dispone solo di Tatarusanu e del Primavera Jungdal, a digiuno di presenze ufficiali in prima squadra.

Dall’arrivo nel settembre dell’anno scorso a oggi, Tatarusanu ha giocato 5 partite e non sempre ha convinto: male nell’unico match di campionato (il 3-3 con la Roma dell’ottobre 2020), bene nel k.o. di Coppa Italia con l’Inter, a gennaio. Anche per questo, Maldini e Massara si sono mossi tempestivamente, chiudendo per Antonio Mirante, svincolato dopo l’esperienza alla Roma e vicinissimo a un accordo con lo Spezia, prima che si inserisse il Milan. A 38 anni compiuti a luglio e con 368 presenze in A sulle spalle, l’ex giallorosso ha l’esperienza giusta per offrire a Pioli una buona alternativa a Tatarusanu. E provare a rendere meno amaro questo autunno tra i pali”.

GLI SPURS VOGLIONO VLAHOVIC. LE ULTIME