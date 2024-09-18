L'infortunio di Maignan non è grave, a rischio per il derby ma dovrebbe esserci contro la Fiorentina

Sospiro di sollievo per il Milan dopo l'infortunio di Maignan. Le condizioni del portiere non sono gravi, dovrebbe esserci con la Fiorentina

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: il portiere francese Mike Maignan, sostituito ieri a inizio ripresa a causa di un infortunio rimediato a seguito di un duro scontro con Tomori, ha rimediato solo un trauma contusivo al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno da valutare in vista del derby, ma è scongiurato il lungo infortunio e non sarà quindi necessario per la società tornare sul mercato degli svincolati per ingaggiare un nuovo portiere. Se Maignan non recupererà per la sfida contro l'Inter spazio all'estremo difensore classe 2005 Lorenzo Torriani, portiere che ieri ha fatto il suo esordio contro il Liverpool. Lo scrive TMW.

Di conseguenza, l'estremo portiere dei rossoneri dovrebbe tranquillamente recuperare per la sfida contro la Fiorentina, che si giocherà il prossimo 6 ottobre a Firenze.

JURIC ALLA ROMA

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