Di Marzio conferma: "Juric è il nuovo allenatore della Roma, dirigerà l'allenamento di oggi"

Juric dirigerà l'allenamento delle 17 a Trigoria, ha firmato fino a fine stagione con opzione in caso di qualificazione in Champions

Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Roma. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi, il club giallorosso ha deciso di affidare all'ex Torino la guida della prima squadra. I Friedkin hanno scelto un profilo che conoscesse già il campionato italiano: per lui un contratto fino a giugno del 2025, con opzione in caso di qualificazione in Champions League.

È successo tutto in una mattinata. Il mercoledì della Roma si è aperto con la notizia dell'esonero di Daniele De Rossi, arrivato dopo i soli 3 punti nelle prime 4 partite di campionato. Troppo poco per le ambizioni della società, che ritiene la Champions League un obiettivo obbligatorio dato anche il mercato condotto in estate.

Al posto dell'ex centrocampista, la dirigenza ha deciso di virare su un profilo che conoscesse il calcio italiano, scegliendo Ivan Juric, svincolato dopo il triennio al Torino. Il croato firmerà un contratto fino al giugno del 2025, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Lo scrive Di Marzio sul proprio sito.

MASINI FIDUCIOSO

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