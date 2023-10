Maignan come Martina, che stava uccidendo Antognoni con il suo intervento killer. Le foto a confronto

22 novembre 1981: allo stadio di Firenze si sfiora la tragedia nel corso di Fiorentina-Genoa. Il cuore di Antognoni, dopo uno scontro con il portiere del Genoa Silvano Martina, si ferma per trenta secondi. Soltanto il massaggio cardiaco e poi la respirazione a bocca a bocca eviteranno il dramma. La causa fu un’uscita killer del portiere che di ginocchio, in vola, ha preso il volto di Antognoni che per poco non muore in campo.

Sono passati 42 anni e ieri nel corso di Genoa-Milan è accaduto un episodio molto simile, vale a dire Maignan, portiere del Milan, esce in maniera sconsiderata su Ekuban e lo stende, ginocchiata in gola e il calciatore del Grifone che si può dire miracolato per pochi centimetri, va a terra ma fortunatamente non subisce gravi danni. Poteva andare molto peggio. Solo il Var fa espellere Maignan, l’arbitro non se ne era accorto.

Uscita criminale di Maignan.

Sembrava Silvano Martina su Antognoni.

Ma che razza gli è venuto in mente.

E il bello è che si sorprende pure.

Se non c’è nessuna conseguenza è un mezzo miracolo #GenoaMilan — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 7, 2023

