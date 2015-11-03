Notizie Martina Fiorentina

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Martina ricorda lo scontro con Antognoni: "Mai avrei voluto fargli del male, lui fu un gran signore"

21 settembre 2025 17:12

Maignan come Martina, che stava uccidendo Antognoni con il suo intervento killer. Le foto a confronto

08 ottobre 2023 13:27

Messaggio della figlia di Sconcerti: "Te ne sei andato con un colpo di scena, so che faccia stai facendo"

17 dicembre 2022 22:40

Martina: "La Fiorentina rischia di andare in serie B. Perché una grande retrocederà"

29 dicembre 2019 13:49

22 Novembre ‘81, quando Firenze ebbe paura per Antognoni in quel Fiorentina-Genoa

22 novembre 2019 18:57

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