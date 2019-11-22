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22 Novembre ‘81, quando Firenze ebbe paura per Antognoni in quel Fiorentina-Genoa

Nel mensile Calcio 2000 in edicola come di consueto, Stefano Borgi ha ricordato il 22 Novembre 1981, quando al Franchi il portiere del Genoa, Martina, fece perdere i sensi a Giancarlo Antognoni. Ecco...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 18:57
22 Novembre ‘81, quando Firenze ebbe paura per Antognoni in quel Fiorentina-Genoa -
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Antognoni
Martina
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Nel mensile Calcio 2000 in edicola come di consueto, Stefano Borgi ha ricordato il 22 Novembre 1981, quando al Franchi il portiere del Genoa, Martina, fece perdere i sensi a Giancarlo Antognoni. Ecco il pezzo:

22 Novembre ‘81, quando Firenze ebbe paura per Antognoni in quel Fiorentina-Genoa
22 Novembre ‘81, quando Firenze ebbe paura per Antognoni in quel Fiorentina-Genoa
22 Novembre ‘81, quando Firenze ebbe paura per Antognoni in quel Fiorentina-Genoa
22 Novembre ‘81, quando Firenze ebbe paura per Antognoni in quel Fiorentina-Genoa
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