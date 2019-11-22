22 Novembre ‘81, quando Firenze ebbe paura per Antognoni in quel Fiorentina-Genoa
Nel mensile Calcio 2000 in edicola come di consueto, Stefano Borgi ha ricordato il 22 Novembre 1981, quando al Franchi il portiere del Genoa, Martina, fece perdere i sensi a Giancarlo Antognoni. Ecco...
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 18:57
Nel mensile Calcio 2000 in edicola come di consueto, Stefano Borgi ha ricordato il 22 Novembre 1981, quando al Franchi il portiere del Genoa, Martina, fece perdere i sensi a Giancarlo Antognoni. Ecco il pezzo: