L’ex portiere del Genoa e noto procuratore Silvano Martina, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco il passaggio riguardante la Fiorentina:

“Il mercato di gennaio sarà un discorso per tutte le squadre. Stia in guardia la Fiorentina che non può sbagliare le mosse, altrimenti rischia di brutto. Io ho una mia teoria: in questa stagione una grande andrà in B”.

“Questo è un messaggio per chi pensa che Brescia, Lecce o chissà chi siano le vittime predestinate. Per me non andrà così, quindi sarà fondamentale non sbagliare le mosse”.