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Messaggio della figlia di Sconcerti: "Te ne sei andato con un colpo di scena, so che faccia stai facendo"

Ci ha lasciato prematuramente all'età di 74 anni il giornalista Mario Sconcerti, il messaggio di sua figlia Martina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 22:40
Messaggio della figlia di Sconcerti: "Te ne sei andato con un colpo di scena, so che faccia stai facendo" -
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Messaggio della figlia di Sconcerti: "Te ne sei andato con un colpo di scena, so che faccia stai facendo"

La figlia di Mario Sconcerti, Martina, sui social ha voluto salutare in questo modo suò papà, questo il suo messaggio:

Ciao papà..te ne sei andato con un colpo di scena, proprio come volevi tu. E come volevi tu, ne stanno parlando tutti. E io lo so che faccia stai facendo... ovunque sei, sarai sempre con noi. ti vogliamo bene

IL MESSAGGIO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ricorda-sconcerti-piangiamo-una-delle-figure-piu-importanti-del-giornalismo/196190/

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