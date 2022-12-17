Messaggio della figlia di Sconcerti: "Te ne sei andato con un colpo di scena, so che faccia stai facendo"
Ci ha lasciato prematuramente all'età di 74 anni il giornalista Mario Sconcerti, il messaggio di sua figlia Martina
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 22:40
La figlia di Mario Sconcerti, Martina, sui social ha voluto salutare in questo modo suò papà, questo il suo messaggio:
Ciao papà..te ne sei andato con un colpo di scena, proprio come volevi tu. E come volevi tu, ne stanno parlando tutti. E io lo so che faccia stai facendo... ovunque sei, sarai sempre con noi. ti vogliamo bene
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