La Fiorentina ricorda Sconcerti: "Piangiamo una delle figure più importanti del giornalismo"

Un'altra brutta notizia è arrivata questo pomeriggio, ci ha lasciato Mario Sconcerti, il cordoglio della Fiorentina

La morte improvvisa di Mario Sconcerti è stata una brutta notizia per tutto l'ambiente fiorentino. Sconcerti nato a Firenze e grande tifoso della Fiorentina, era una delle firme più prestigiose del panorama giornalistico. Questo il pensiero della società viola:

Tutta la Fiorentina si unisce al dolore per la scomparsa di Mario Sconcerti, una delle figure più importanti del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso e appassionato di Fiorentina. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla Famiglia e a tutte le persone a lui vicine

LE PAROLE DI MANDRAGORA

https://www.labaroviola.com/mandragora-non-vediamo-lora-di-riniziare-vedo-bene-castrovilli-aspettiamo-amrabat/196174/